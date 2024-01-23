Реальная история 11-летней Салли Хорнер, по мотивам которой Набоков написал «Лолиту»

11:19 2024-01-23
Реальная история 11-летней Салли Хорнер, по мотивам которой Набоков написал «Лолиту»

Девочка в 11 лет была похищена педофилом Фрэнком Ласалем: 52-летний маньяк держал ее в подчинении почти 2 года.

Эта жуткая история из реальной жизни подтолкнула писателя Владимира Набоков к идее написания своего знаменитого скандального романа.

Его "Лолита" стала шедевром мировой литературы, но до сих пор считается самым неоднозначным произведением и вызывает у читателей много споров.

Девочка, которая стала прототипом набоковской Лолиты

Обычный ребенок, из бедной семьи, мать которой одна тянула семью и работала за двоих. Контролировать детей постоянно она не могла физически.

Однако Салли росла хорошим ребенком, помогала матери, чем могла, считалась примерной ученицей в школе. Между тем, она была подростком, находилась в том самом возрасте, когда влияние сверстников становится очень значимым.

Салли хотела дружить с компанией особенных девочек. Чтобы попасть в их круг, нужно было совершить что-то дерзкое. Ей дали задание - украсть какую-нибудь мелочь в магазине.

Салли стащила небольшой копеечный блокнот и на выходе из магазина столкнулась с солидным мужчиной в возрасте.

В плену

Маньяк следил за ней уже давно и тут выдался подходящий случай. Мужчина представился сотрудником ФБР и повелел следовать за ним. Девочка, чувствуя свою вину, сгорая от стыда повиновалась незнакомцу.

Так Салли оказалась пленницей Ласаля. Он работал простым механиком, и к маленьким девочкам всегда испытывал нездоровый интерес.

За развращение несовершеннолетних мужчина уже отсидел один срок и недавно вышел на свободу. Педофил стал искать себе очередную жертву, и нашел Салли.

Эта странная парочка стала разъезжать по стране, останавливаясь в мотелях разных городов. Девочку Ласаль запугал и заставлял во всем повиноваться, работникам мотелей представлял ее как свою дочь.

Салли должна была удовлетворять все прихоти извращенца, сожительствовать с ним и выполнять роль служанки - готовить, стирать, убирать.

Спасение

Девочка жила в постоянном страхе и боялась что-либо предпринять для своего спасения. Однако в какой-то момент решилась. Педофил отдал Салли в школу - настолько он был уверен в ее полном подчинении.

Она долго скрывала все происходящее, но потом все-таки открылась однокласснице. Та стала уговаривать Салли бежать. Пленница обратилась к соседям, нашла телефон, дозвонилась сестре и попросила о помощи.

Трагический финал

Ласаля быстро нашли и арестовали. Девочку вернули в семью. Однако жизнь ее уже не была прежней. Не все поддержали несчастную, в ее адрес время от времени сыпались едкие насмешки, кто-то вообще считал ее виновной в случившемся.

В 13 лет она была не по годам взрослой, детство для нее закончилось быстро. Трагический ранний опыт давал о себе знать. В 15 лет Салли стала встречаться с парнем на 5 лет старше себя.

Однажды они ехали на машине вдвоем и попали в жуткую аварию. Юноша остался жив, а девушка погибла, не дожив до 16-летия.

Фрэнк Ласаль сел в тюрьму на 35 лет, но срок не отсидел до конца, потому что умер прямо в тюремной камере.

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