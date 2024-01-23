В Техасе ребёнок выжил при лобовом столкновении авто на скорости 160 км/час

Полиция Амарилло, штат Техас, сообщает, что 11 января в городе произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Chevrolet Impala. Характерно, что за рулём "Лексуса" была 17-летняя девушка.

Lexus двигался со скоростью свыше 160 километров в час, из-за чего при столкновении с "Импалой" девушку-водителя выкинуло на проезжую часть. В результате аварии она скончалась на месте.

Удивительно, но внутри Chevrolet Impala находился младенец, который сумел выжить при лобовом столкновении с "Лексусом". Внутри "Импалы" находились ещё два взрослых человека, однако они погибли. При этом погибшие были пристёгнуты ремнями безопасности.