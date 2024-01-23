Ошибки, которые часто делают цветоводы-новички при выращивании роз на даче

Когда сажаете розу в грунт на постоянное место, нельзя оставлять прививку над поверхностью почвы: заглубляем корневую шейку на 2-3 см в землю.

Не стоит делать обрезку садовых роз к зиме: в этом случае розовый куст теряет энергию и в зимний период остается ослабленным.

Обрезать цветы надо по весне, тогда убираем заодно и подмерзшие, мертвые побеги до первой почки на растении.

Поливать розарий надо прохладной водой, жидкости выливаем много, при этом поливы должны быть редкими.

Не нужно делать долгую подкормку: вносим удобрения до середины лета, потом подпитывать цветы больше не нужно.

Нельзя обрезать листики к зиме: растение само освободится от них, когда ему будет нужно.

Не надо вмешиваться в этот естественный вопрос.