Три самых сладких сорта моркови, которые хороши для детских десертов

Представленная тройка сортов моркови отличается отменными вкусовыми характеристиками.
Детская сладкая - сорт, который не может похвастаться высокой урожайностью, зато содержание сахара у него повышенное.
Сладкие плоды достигают в длину 20 см, окраску имеют классическую ярко-оранжевую. Сердцевина мягкая и очень нежная.
Вообще сам плод весь мягкий и сахаристый и хорошо подходит для лакомства в свежем виде.
Маэстро F1 - это ранний гибрид. Подходит для многих климатических регионов.
Плоды получаются среднего размера, традиционной вытянутой цилиндрической формы. Сорт отличается стойкостью иммунитета.
Можно применять в свежем виде и для различных заготовок, а также при готовке многих блюд.
Император - это сорт с поздним сроком созревания. У него нежная упругая мякоть, сладкая, сочная и ароматная.
Плоды лежат очень долго и не портятся. Морковь может сохраняться до 9 месяцев при создании оптимальных условий.
Не боится излишней влажности, не трескается при хранении и не загнивает.
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