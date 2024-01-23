Невероятная история альпиниста Арона Ли Ралстона: он отрезал себе руку, чтобы остаться в живых

В то, что когда-нибудь сможет совершить нечто подобное, герой этой истории никогда не поверил бы раньше.

Предел человеческих возможностей проверяется в экстремальных ситуациях, что и произошло с Ароном Ли Ралстоном, когда ему довелось узнать много нового о себе.

Именно тогда он понял, что сила духа и невероятная жажда жизни способны творить чудеса.

20 с лишним лет назад американский альпинист, который недавно отметил свое 48-летие, оказался в каньоне Blue John в штате Юта, где он провел самые страшные 127 часов в своей жизни.