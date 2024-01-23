Невероятная история альпиниста Арона Ли Ралстона: он отрезал себе руку, чтобы остаться в живых

11:38 2024-01-23
Невероятная история альпиниста Арона Ли Ралстона: он отрезал себе руку, чтобы остаться в живых

В мае 2003 года никому не известный альпинист, вдруг стал героем и покорил своим удивительным поступком весь мир.

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В то, что когда-нибудь сможет совершить нечто подобное, герой этой истории никогда не поверил бы раньше.

Предел человеческих возможностей проверяется в экстремальных ситуациях, что и произошло с Ароном Ли Ралстоном, когда ему довелось узнать много нового о себе.

Именно тогда он понял, что сила духа и невероятная жажда жизни способны творить чудеса.

20 с лишним лет назад американский альпинист, который недавно отметил свое 48-летие, оказался в каньоне Blue John в штате Юта, где он провел самые страшные 127 часов в своей жизни.

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В спуститься в каньон он решил в одиночку, никого не оповестив о своей задумке.

У Арона не было мобильника, еды и питья могло хватить лишь на короткое время.

Во время спуска случилось непредвиденное: альпинист попал в глубокую расщелину, где его правую руку прижало громадным камнем.

Это была ловушка, из которой вызволить Арона никто не мог, людей поблизости не было, его крики о помощи никто бы не услышал.

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С прижатой и раздавленной рукой он провел в пещере 127 часов, пытаясь выжить.

Когда закончилась еда и воды совсем не осталось, Арон пил свою мочу. От постоянной боли в руке спать он не мог.

Предполагая худший исход, альпинист вырезал на стене свое имя, дату рождения и возможную дату смерти.

Также он смог сделать видеозапись, где заранее попрощался с родными и близкими.

Однако умирать совсем не хотелось, и Арон совершил невозможное.

Он переломал кость руки и тупым перочинным ножом перерезал мягкие ткани, чтобы высвободиться из-под камня.

И все это он сделал через 5 дней после пребывания в жутких условиях, истощенный физически и морально без еды и без сна.

Ралстону повезло - он не умер от кровотечения, заражения, болевого шока или сердечного приступа, стойко пережив варварскую процедуру.

Арон даже сохранил способность здраво мыслить и продумал в голове четкий план своего дальнейшего спасения.

Он представлял, как доберется до джипа, как будет справляться с коробкой передач левой рукой, как найдет ближайший телефон, куда направится в поисках больницы.

Кое-как замотав руку тряпками, он умудрился спуститься из каньона по 20-метровой стене, где после долгих скитаний по пустыне под палящим солнцем альпинисту посчастливилось встретить семью путешественников.

Они вызвали спасателей, которые не сразу смогли обнаружить группу людей у каньона. Времени оставалось в обрез, помощь нужна была срочно, счет уже шел буквально на минуты.

Кстати, позже руку Арона удалось извлечь из пещеры, ее кремировали, а пепел отдали владельцу.

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Люди, с которыми Арон общался в госпитале, были поражены его самообладанием.

Мужчина спокойно, в подробностях рассказал обо всем и даже умудрялся в таком состоянии шутить.

Арон Ралстон продолжил заниматься альпинизмом с протезом вместо правой руки.

В 2005 году он был первым из альпинистов, который покорил все вершины штата Колорадо, превосходящие 14 тыс. футов. Все восхождения совершались зимой и в одиночку.

В 2008 году Арон один взобрался на вершину Денали и спустился с высоты в 20 320 футов на лыжах.

В 2009 году он организовал экспедицию через Великий каньон и поднялся на Килиманджаро, планируя со временем взойти на Эверест.

Арон Ралстон написал автобиографическую книгу Between Rock and Hard Place. Про него снят фильм "127 часов".

Знаменитый альпинист не раз читал лекции о своих злоключениях с оплатой в 20 тыс. долларов за выступление в США и 37 тыс. - за доклады в других странах.

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В 2009 г. мужчина женился, позже у пары родилось двое детей.

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