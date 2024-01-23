Американец продаёт Corvette, которым владел 62 года

Известно, что данная модель Corvette была выпущена в 1954 году. Всего в тот год было выпущено 3640 таких моделей Corvette, и герою истории достался 3474-ый экземпляр.

Белоснежный C1 Corvette с откидным верхом олицетворяет собой целую эпоху существования Соединённых Штатов, ввиду чего владельцу авто нелегко с ним расстаться.

В последний раз владелец "Корвета" садился за его руль в 2010 году. Сейчас же мужчина принял непростое решение о продаже автомобиля на аукционе.