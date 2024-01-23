В Китае марафонца дисквалифицировали за курение во время забега

52-летнего китайца, беспрерывно курившего в ходе забегов на длинную дистанцию, в соцсетях ласково прозвали Дядя Чен. Чен неоднократно утверждал, что курение во время забегов помогает ему отдохнуть.

Дядю Чена официально дисквалифицировали после того, как он непрерывно курил сигареты во время 42-километрового марафона. Тем не менее, Чен сумел преодолеть почти 42 километра за 3 часа и 33 минуты.

Предполагается, что таким образом Китайская ассоциация лёгкой атлетики ведёт борьбу за здоровый образ жизни среди участников соревнований.