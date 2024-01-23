Странный тоннель Шмидта - человека-крота, который один работал под землей 32 года

11:48 2024-01-23
Странный тоннель Шмидта - человека-крота, который один работал под землей 32 года

В американской пустыне Мохаве есть достопримечательность: двухкилометровый тоннель под землей, ведущий в никуда.

Вырыл этот загадочный тоннель некий Уильям Генри Шмидт. Длинный подземный коридор заканчивается тупиком, а его создатель исчез самым странным образом.

Человек этот был одиночкой, ни с кем не общался. В 1900 году он начал копать тоннель, но люди не сразу узнали об этом, свое дело он не афишировал.

О целях подземных работ странный фермер никому не сообщал, иногда давал непонятный ответ: "Я ищу самый короткий путь. Вы скоро сами все поймете".

Куда должен был вести этот путь, непонятно до сих пор.

Шмидта сочли сумасшедшим, потому что труд его был грандиозным, но совершенно бессмысленным на взгляд окружающих.

На рытье тоннеля ушло 32 года жизни.

В один прекрасный день, странный копатель исчез бесследно. Вход в шахту был открыт, но мужчины в ней не оказалось.

Его пытались искать, но тщетно. В тоннеле Шмидт проложил рельсы, по которым вывозил горную породу на тележке.

В тупике люди, искавшие старика, обнаружили брошенный инструмент, тачку и несколько блестящих камней.

Камни оказались пиритом, который часто находят рядом с месторождениями меди или золота.

В связи с этим появилась версия о том, что таинственный копатель искал и, возможно, нашел золото, забрал его и уехал по-тихому.

Были и другие предположения, например, о том, что Шмидт просто был безумен и у него была какая-то навязчивая идея.

В любом случае, достоверно о назначении тоннеля и местонахождении его создателя ничего не известно.

Странное подземное сооружение сохранилось по сей день и до сих пор привлекает романтиков - искателей приключений.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
13:17

Алиса Семенова

Дачный знаток рассказал, чем лучше обрабатывать семена перед начало посевных работ

Дачный знаток рассказал, чем лучше обрабатывать семена перед начало посевных работ

Семена перед отправкой в грунт надо обрабатывать, чтобы растения не болели, не заражались вредителями, росли крепкими и здоровыми.
Алиса Семенова
13:14

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал о том, что не любит груша, и назвал пять важных моментов

Опытный садовод рассказал о том, что не любит груша, и назвал пять важных моментов

Для успешного выращивания плодового дерева надо понимать, как за ним ухаживать, но важно также знать о том, чего груша не любит.
Алиса Семенова
13:11

Алиса Семенова

Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Наибольший ущерб приносят капустная совка, капустная белянка, крестоцветная блошка, капустная моль.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Поводом такого решения чиновников страны стал пост телеведущей о том, что в Казахстане вытесняется русский язык.
Алиса Семенова
13:10

Алиса Семенова

Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Без заботы вишня и черешня погибнут и лишат вас ягод: если деревья начали сохнуть, есть способы их спасти.
Алиса Семенова
13:07

Алиса Семенова

Садовод с опытом рассказал о трех ошибках, которые могут погубить рассаду

Садовод с опытом рассказал о трех ошибках, которые могут погубить рассаду

На эти частые ошибки многие дачники не обращают внимания, потом их смущают плохие результаты.
Алиса Семенова
13:06

Алиса Семенова

Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Идеальный грунт - тот, который вы составили сами, положив в него все, что считаете полезным для будущих томатов.
article_image 22:36

Ким Кардашьян покаталась на лыжах в костюме стоимостью в 2 000 000 рублей

Звезда реалити-шоу из США Ким Кардашьян решила покататься на горных лыжах. Костюм для подобных занятий от бренда Chanel стоил знаменитости почти 2 000 000 в переводе на российские рубли.

article_image 21:40

Ученые сообщают, что лишний час сна снижает риск повышения кровяного давления

Светила науки из университета в Пенсильвании (США) выявили, что всего плюс час сна к ночному отдыху способен снизить кровяное давление и нормализовать уровень глюкозы в крови.

article_image 21:22

Идеальный возраст для того, чтобы стать мамой в первый раз

Гинеколог Ольга Шарапова сообщила, что с биологической точки зрения возраст 25 - 30 лет считается самым подходящим для наступления первой беременности.