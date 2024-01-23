Тайна Эшима Охаси в Японии - самого экстремального моста в мире

11:50 2024-01-23
Тайна Эшима Охаси в Японии - самого экстремального моста в мире

Мост соединяет города Мацуэ и Сакаиминато, он третий по величине в мире, но главная "фишка" не в этом.

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Представленный мост считается самым крутым по углу наклона во всем мире (6,1% и 5,1% с каждой стороны). На самом деле, такой уклон вполне комфортный для подъема и спуска автомобилей и никаких трудностей у водителей не вызывает вообще.

Однако на некоторых снимках он выглядит как отвесная скала и вызывает у непосвященных настоящий шок. В чем же дело? В правильно взятом ракурсе. Если выбрать нужный угол обзора, фотографии получаются впечатляющими.

Мост прославился неожиданно, после одного рекламного ролика. Оператор снял его с такого угла, когда кажется, что дорога уходит вниз почти отвесно. Рекламировали минивэн Танто от Daihatsu Motor Co.

Сделав такой ролик, компания хотела продемонстрировать силу и мощь своего нового автомобиля, который якобы с легкостью преодолевает самый экстремальный мост.

Яркий рекламный ролик стал знаменитым и привлек внимание общественности по всему миру.

На сайтах, кстати, все еще можно встретить описание достопримечательностей Страны восходящего солнца, где упоминается в том числе и это удивительное сооружение. Соответственно, описания сопровождаются впечатляющими снимками.

Изображение статьи

Многие люди, которые не живут в Японии, до сих пор уверены в существовании моста невероятной крутизны, напоминающего американские горки.

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