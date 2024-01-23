Опытный дачник объяснил, можно ли мульчировать грядки скошенной травой

11:52 2024-01-23
Опытный дачник объяснил, можно ли мульчировать грядки скошенной травой

Скошенная трава - самый доступный вариант мульчи, но не все огородники уверены в ее пользе.

Мульчирование свежескошенной травой вызывает споры у дачников. Полезно ли применять ее как укрывной материал?

Плюсы применения:

В скошенной траве много азота, это хороший дополнительный источник питания огородных растений.

Трава затеняет почву, а при перегнивании создает условия, приемлемые для жизни полезных дождевых червей и почвенных микроорганизмов. Так мы улучшаем структуру почвы.

Скошенной травой можно мульчировать деревья, это оберегает их корни от перегрева и пересушивания. Мульча не дает распространяться сорнякам, которые лишают растения питания.

Такой мульчей хорошо устилать междурядья на грядках. Это помогает тяжелую глинистую почву разрыхлить и размягчить.

В осенний период скошенную траву можно заглублять в почву, чтобы повысить ее плодородие.

Важные примечания:

Чтобы сохранить в мульче больше азота, применять надо не сырую, а подвяленную на солнце траву.

Длинную траву нужно порезать на более мелкие части - до 15 см в длину.

Мульчируем грядки любой травой, главное, сделать это до периода созревания семян сорных растений.

Мульча из скошенной травы может приманит грызунов и муравьев. Отпугиваем их веточками полыни, подкладывая их в мульчу.

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