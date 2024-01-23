Луковая шелуха против тли, паутинного клеща и желтизны огурцов: проверенные рецепты

Чтобы огурцы не желтели,применяем такое средство из луковой шелухи. На 10 л воды понадобится горсть очисток лука.
Доводим до кипения и варим 5 минут. Настаиваем несколько часов и процеживаем.
Далее раствор нужно разводить: на два литра берем ведро чистой воды.
Опрыскиваем огурцы по листьям, остальную шелуху можно использовать как мульчу.
Боремся с паутинным клещом так:
В 10-литровое ведро воды высыпаем 200 г шелухи, держим жидкость 4-5 дней для настаивания.
Настой фильтруем и используем для опрыскиваний. Повторяем процедуру через пять дней.
Готовим настой против огородной тли:
Пол ведра шелухи лука заливаем доверху горячей водой.
Готовим раствор сутки, потом процеживаем и дополнительно разбавляем еще два раза водой.
Жидкостью обрызгиваем колорадских жуков на картошке и баклажанах.
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