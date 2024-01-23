Луковая шелуха против тли, паутинного клеща и желтизны огурцов: проверенные рецепты

Чтобы огурцы не желтели,применяем такое средство из луковой шелухи. На 10 л воды понадобится горсть очисток лука.

Доводим до кипения и варим 5 минут. Настаиваем несколько часов и процеживаем.

Далее раствор нужно разводить: на два литра берем ведро чистой воды.

Опрыскиваем огурцы по листьям, остальную шелуху можно использовать как мульчу.

Боремся с паутинным клещом так:

В 10-литровое ведро воды высыпаем 200 г шелухи, держим жидкость 4-5 дней для настаивания.

Настой фильтруем и используем для опрыскиваний. Повторяем процедуру через пять дней.

Готовим настой против огородной тли:

Пол ведра шелухи лука заливаем доверху горячей водой.

Готовим раствор сутки, потом процеживаем и дополнительно разбавляем еще два раза водой.

Жидкостью обрызгиваем колорадских жуков на картошке и баклажанах.