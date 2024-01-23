Огурцы, которые не поздно посадить на даче даже в конце лета

Если выбрать скороспелые сорта огурцов, устойчивые к сменам погоды, можно наслаждаться свежими овощами чуть ли не до середины осени.

Ажур F1:

Сорт с классическим огуречным вкусом, нежным и чуть сладковатым. Плоды вырастают до 100 г. Урожай будет через 40 дней после посадки. Очень урожайный экземпляр, относится к самоопыляемым видам.

Баночный F1:

Отличный выбор для разных заготовок. В консервированном виде будет красиво выглядеть, получится хрустящим и сочным. Отличается ранним сроком созревания, не боится перепадов температур. Устойчив к заболеваниям. Растение получается высокорослым.

Теща F1:

Это гибридный самоопыляющийся сорт. Хороший уход подарит вам богатый урожай. Важно следить за поливами и подкормками. Огурцы плодоносят долгое время. Важная особенность: зеленцы не перезревают, не склонны к пожелтению, не будут перерастать на грядке.

Все сорта высаживаются, начиная с середины лета, можно посадить и в начале августа.