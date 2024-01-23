Как победить галловую тлю на смородине: рекомендуем два хороших рецепта

Заметив красные волдыри на смородиновых листьях, дачник может сделать вывод: куст поражен галловой тлей. Чтобы спасти урожай, выполняем следующие действия.

Рецепт первый:

Три столовые ложки пищевой соды надо размешать с десятью литрами воды. Потом опрыскать пораженный куст, обильно увлажняя нижнюю поверхность листовых пластин.

Рецепт второй:

Второй способ не менее эффективный. Заготавливаем ромашковый отвар, берем обычную аптечную ромашку. Смешиваем с жидким мылом.

Понадобится 200 г цветков растения и литр кипятка. Настой готовим сутки. Потом выливаем его в 10 литров воды и к этому раствору добавляем большую ложку жидкого мыла.

Используем для опрыскиваний листьев. Обработки надо проводить в вечернее время. Можно и днем, но выбираем для этого пасмурную погоду, лучше без ветра.