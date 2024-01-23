Первый в мире снегоход был выпущен компанией Ford в 1922 году

В 1917 году дилер завода Ford Вирджил Д. Вайт запатентовал первый в мире снегоход, представляющий собой автомобиль Ford Model T со снегоступами.
Модель получила название Ford Model Ts и поступила в массовую продажу только в 1922 году. Вайт задумался о производстве снегоходов после того, как столкнулся с трудностями при продаже Ford Model T в снежном Нью-Гэмпшире.
Также бывали случаи, когда владельцы Ford Model Ts ездили не по снегу, а по бездорожью, благодаря чему данную модель можно считать первым в мире внедорожником.
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