Имбирь в огороде на подоконнике: секреты разведения в домашних условиях

Вырастить имбирь на подоконнике вовсе не сложно. К осени старательная хозяйка получит полноценный урожай ароматной полезной специи.

Посадочный материал можно купить в обычном продуктовом магазине.

Свежий корень надо выбирать с гладкой блестящей кожурой и не пересушенный. Предпочтение отдают имбирю с зачатками ростков (наподобие глазков у картофелин).

Высаживать корешки нужно зимой. Для семенного материала подойдет как целый корень, так и его часть. Во втором случае следует взять кусочек, на котором есть "глазок".

Место разреза прижигается розовым раствором марганцовки.

Горшок следует выбрать широкий, ведь корни имбиря растут вширь. Дно устилается камнями, битым кирпичом, перлитом на высоту до 5 см.

Поверх дренажного слоя укладывается воздушный плодородный грунт.

Корешки надо погрузить в ямки, присыпав слоем земли в 3 см, и полить, ростки взойдут через 2 недели.

До появления всходов высаженные корешки нужно держать в прохладном месте (до +15) или хотя бы унести дальне от отопительных приборов.

В дальнейшем растению нужны влага и тепло, повысить влажность можно опрыскивая листочки пульверизатором: в пересохшей земле имбирь погибнет.

Необходимо обеспечить обилие света, но без прямых солнечных лучей. Подкормки требуются стандартные - фосфор, азот, калий.

Урожай будет готов к середине осени. Когда листья желтеют и падают, можно выкапывать корешки. За некоторое время до сбора урожая поливы надо прекратить.

Имбирные корневища очищаются от земли и придаточных отростков, просушиваются на солнце три дня. После чего они готовы к употреблению.