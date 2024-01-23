Дачные эксперты рассказали, как лечить пожелтевшую тую

Разведение туи на участке - дорогое удовольствие. Когда любимое растение начинает желтеть, у владельца начинается паника. Если быстро найти причину, то спасти деревце не составит труда.
Холод:
Как правило, туи желтеют при низких температурах. Но это временное явление, и весной зеленый цвет возвращается как ни в чем ни бывало.
Перебор с поливом:
Неприятная желтизна появляется при излишнем увлажнении, если за этим следить, то проблемы удастся избежать.
При первых признаках увядания и появления желтого оттенка нужно отрегулировать режим полива.
Активное солнце:
Яркие солнечные лучи, прямо падающие на тую в большом количестве, могут привести к печальным последствиям.
Выход: правильно выбирать место для посадки или придумать, как защитить дерево от палящего солнца.
Грибок:
Туя, как и другие хвойные, может болеть. Обнаружив признаки грибкового заболевания, хозяин должен удалить пораженные ветки, а срезы обработать препаратами, содержащими медь.
Такие средства есть в специальных садоводческих магазинах.
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