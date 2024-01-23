Дачные эксперты рассказали, как лечить пожелтевшую тую

Разведение туи на участке - дорогое удовольствие. Когда любимое растение начинает желтеть, у владельца начинается паника. Если быстро найти причину, то спасти деревце не составит труда.

Холод:

Как правило, туи желтеют при низких температурах. Но это временное явление, и весной зеленый цвет возвращается как ни в чем ни бывало.

Перебор с поливом:

Неприятная желтизна появляется при излишнем увлажнении, если за этим следить, то проблемы удастся избежать.

При первых признаках увядания и появления желтого оттенка нужно отрегулировать режим полива.

Активное солнце:

Яркие солнечные лучи, прямо падающие на тую в большом количестве, могут привести к печальным последствиям.

Выход: правильно выбирать место для посадки или придумать, как защитить дерево от палящего солнца.

Грибок:

Туя, как и другие хвойные, может болеть. Обнаружив признаки грибкового заболевания, хозяин должен удалить пораженные ветки, а срезы обработать препаратами, содержащими медь.

Такие средства есть в специальных садоводческих магазинах.