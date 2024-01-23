Топ-6 самых живучих комнатных растений для ленивых и забывчивых цветоводов

12:18 2024-01-23
Топ-6 самых живучих комнатных растений для ленивых и забывчивых цветоводов

Есть растения, которые подойдут даже очень занятым или крайне безответственным людям.

Зелень в доме всегда к месту, она радует глаз, освежает интерьер, улучшает качество воздуха.

Только вот полноценно заботиться о ней не у каждого есть желание или возможности.

Для таких людей существует перечень растений, которые требуют минимального ухода и выживают в самых суровых условиях.

Суккуленты:

Как правило это кактусы. Нужно посадить их в нужную землю (купить в магазине) и изредка поливать: один раз в 4 дня, в жару чаще - раз в два дня.

Замиокулькас:

Растению не нужно много света, его не обязательно часто поливать - можно подождать пока земля совсем не подсохнет.

Не нужны цветку удобрения, единственное требование - почва с песком и дренажем.

Есть минус: растение ядовито, домашним животным лучше не пробовать его на вкус.

Хлорофитум:

Растение с выраженными декоративными свойствами, очищает и увлажняет воздух, не опасно для детей и животных. Может выжить без света м тепла.

Летом поливы нужны раз в два дня, зимой - раз в неделю.

Толстянка:

Так называемое "денежное дерево" очень легко размножается. В жару не требует частых поливов - всего раза два в неделю.

Весной и осенью хватит и одного раза в неделю, а зимой - пару раз в месяц. Однако цветок ядовит и может вызвать отравление.

Фикус:

Загубить фикус очень сложно, надо приложить максимум усилий. Он не боится сухого воздуха, недостатка света, поливы нужны только при очень сухой почве.

Надо помнить, что растение может быть опасным для животных (при желании отведать на вкус) и для людей с астмой.

Дримопсис пятнистый:

Радует хозяев пышной зеленью, хорошо приживается у ленивых хозяев. Легко размножается, долго живет, вынослив.

Цветок может расти на ярком солнце или в тени, не нуждается в опрыскиваниях, почву можно не поливать, пока не высушится.

Подойдет любой рыхлый грунт.

Нет особых требований к температурным параметрам.

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