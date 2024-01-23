Александр Мясников предупредил: от сыра бывают головные боли

Если есть сыр в меру, то указанная проблема не грозит.

Также людям, для которых постоянные мигрени не характерны, не стоит опасаться подобной специфической реакции организма.

Шеф-повар Глеб Астафьев согласился со словами известного доктора и телеведущего Александра Мясникова.

Он рассказал, что в сырах содержится тиамин, который провоцирует головные люди у людей, склонных к частым мигреням.

Такое же вещество можно обнаружить и в составе красного вина или орехов.

Вредить сыр может также гипертоникам и сердечникам.

Продукт содержит много соли, холестерина, а также является богатым источником жиров и считается высококалорийной пищей.

Все это негативно отражается на состоянии людей с желудочными проблемами.

Нутрициолог Вероника Хованская:

"Некоторые сорта сыров слишком соленые и жирные, и это может навредить здоровью. Кроме этого, люди могут столкнуться с аллергическими реакциями на молочные компоненты, казеин и лактозу. В данном случае хорошей заменой могут быть "растительные сыры", тофу и темпэ"

Продукт не годится для тех, кто страдает мочекаменной болезнью.

Чрезмерное увлечение сыром опасно для почек, приводит к отекам и прибавке в весе.

Высокий холестерин может спровоцировать атеросклероз, гиперхолестеринемию, увеличивает риск сердечно-сосудистых патологий.