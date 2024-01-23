Александр Мясников предупредил: от сыра бывают головные боли

Если есть сыр в меру, то указанная проблема не грозит.
Также людям, для которых постоянные мигрени не характерны, не стоит опасаться подобной специфической реакции организма.
Шеф-повар Глеб Астафьев согласился со словами известного доктора и телеведущего Александра Мясникова.
Он рассказал, что в сырах содержится тиамин, который провоцирует головные люди у людей, склонных к частым мигреням.
Такое же вещество можно обнаружить и в составе красного вина или орехов.
Вредить сыр может также гипертоникам и сердечникам.
Продукт содержит много соли, холестерина, а также является богатым источником жиров и считается высококалорийной пищей.
Все это негативно отражается на состоянии людей с желудочными проблемами.
Нутрициолог Вероника Хованская:
"Некоторые сорта сыров слишком соленые и жирные, и это может навредить здоровью. Кроме этого, люди могут столкнуться с аллергическими реакциями на молочные компоненты, казеин и лактозу. В данном случае хорошей заменой могут быть "растительные сыры", тофу и темпэ"
Продукт не годится для тех, кто страдает мочекаменной болезнью.
Чрезмерное увлечение сыром опасно для почек, приводит к отекам и прибавке в весе.
Высокий холестерин может спровоцировать атеросклероз, гиперхолестеринемию, увеличивает риск сердечно-сосудистых патологий.