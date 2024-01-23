Автокатастрофа в Долине смерти привела к нападению пчёл-убийц

Известно, что авария с участием большегруза произошла из-за мотоциклиста, который попытался объехать тарантула на дороге. Из-за резкого манёвра мотоцикла грузовик перевернулся.

Особенностью ДТП является то, что внутри перевернувшегося грузовика находились пять больших ульев с пчёлами. Сам водитель получил серьёзные ранения, из-за чего мимо проезжающие машины остановились с целью оказать помощь пострадавшему.

К сожалению, люди не знали, что из-за аварии на волю вырвались озлобленные пчёлы. Насекомые искусали как покалеченного водителя, так и неравнодушных водителей, остановившихся на трассе.