Любительский массаж на дому опасен: можно вызвать смещение межпозвоночных дисков

12:26 2024-01-23
Любительский массаж на дому опасен: можно вызвать смещение межпозвоночных дисков

Массаж в домашних условиях может привести к защемлению нерва и к онемению пальцев конечностей.

Более всего опасен непрофессиональный массаж в области спины. Там расположен нервный ствол, который соединяется со спинным мозгом.

«Главное правило любого массажиста: не трогать позвоночник. Профессионалы, если они, конечно, не остеопаты, всегда работают вдоль позвоночника, чтобы проработать мышечные зажимы и нервную систему», — рассказала массажист «Газете.Ru».

Если все же вы решились на домашний массаж не стоит активно давить, заворачивать руки, пытаться потянуть шею. Не стоит практиковать ходьбу по спине ногами.

Подобные действия могут вызвать защемление нерва или смещение межпозвоночных дисков.

В домашних условиях рекомендуется применять только расслабляющий массаж — с легкими поглаживаниями, почесываниями и постукиваниями.

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