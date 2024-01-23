Гастроэнтеролог Сергей Вялов разоблачил миф о пользе горячей еды

12:28 2024-01-23
Гастроэнтеролог Сергей Вялов разоблачил миф о пользе горячей еды

Организм человека не предназначен для слишком нагретой пищи, такие блюда могут быть опасны для здоровья.

По мнению специалиста, оптимальной для желудка и пищевода является еда комнатной температуры.

Теплая пища тоже приемлема, она может сделать отдельные блюда более вкусными, питательными, полезными. Но вот про горячую еду этого сказать нельзя.

Она может привести даже к язве желудка.

Сергей Вялов:

"Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению, и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы"

Важно прислушиваться к реакциям своего организма, он сам подскажет, какая температура пищи для него приемлема, а какая - нет.

Положив в рот ложку с едой или выпив глоток напитка, можно сразу понять, что продукты обжигают полость рта. Значит их есть нельзя, нужно сначала остудить.

Мнение гастроэнтеролога:

"Слизистая оболочка в полости рта состоит из многих слоев. Она более устойчивая, более грубая. Слизистая оболочка, которая дальше в пищеводе и желудке, – однослойная и более чувствительная к повреждениям. Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры"

Далее специалист предупреждает о серьезной опасности, которую представляет собой горячая пища или напиток.

Выпив или съев ложку нагретых до 95 градусов продуктов, можно мгновенно сжечь слизистую оболочку во рту.

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