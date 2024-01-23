Худеем бережливо и с пользой для здоровья: советы консультанта по коррекции веса

12:29 2024-01-23
Худеем бережливо и с пользой для здоровья: советы консультанта по коррекции веса

Специалист по питанию Варвара Зародина назвала секрет бюджетного похудения с соблюдением принципов здорового питания.

Этот способ хорош тем, что убивает сразу трех зайцев: помогает держать себя в форме, позволяет питаться правильно и полезно и к тому же сокращает расходы в бюджете.

Секрет прост - ланч-бокс! Это удобный, вместительный и герметичный контейнер для хранения еды.

С его помощью можно контролировать вес, оставаться здоровым и заметно экономить.

В коробочке можно брать ссобойку на работу, продумав дома состав продуктов, чтобы это было дешево и сердито - ничего лишнего и вредного.

Никаких избыточных калорий и ненужных трат, только полезная еда.

Варвара Зародина:

"Я учу своих клиентов перекусывать едой из ланч-бокса. Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе. Если ланч-бокса не будет, то человек пойдет на перерыв с коллегами и там с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного. Когда организм голоден, он требует быстрых углеводов, а это сэндвичи или гамбургеры"

В таком ланч-боксе можно уместить и целый обед, а не только быстрый перекус. А дома будет хорошая возможность заранее и не спеша продумать состав.

В коробочке поместится ровно столько, сколько нужно, чтобы насытиться и не переедать. Можно регулировать свою порцию, выбирая объем контейнера по своему желанию.

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