Врач рассказала о методике увеличения груди без внедрения имплантов

12:31 2024-01-23
Врач рассказала о методике увеличения груди без внедрения имплантов

Пластический хирург Надежда Петраш пояснила, что есть способы вмешательства для коррекции груди без имплантов.

Введение санкций сказалось и таком рынке услуг, как коррекция груди.

Часть компаний по производству имплантов ушла с российского рынка, но большинство осталось.

Сегодня существую незначительные проблемы с выбором имплантов, но они не делают погоду.

Если клиентка желает скорректировать форму груди, сделать подтяжку, то специалисты всегда предложат и найдут товар европейского производства.

К тому же существуют проверенные производители из Кореи и Китая.

«Также не стоит забывать, что увеличить грудь можно не только с помощью имплантов. Для этих целей используется в том числе и собственный жир пациентки. Процедура называется липофилинг груди. Увеличивать грудь, если есть к этому показания, однозначно стоит», — подчеркнула Надежда Петраш.

Неоспоримое преимущество липофилинга в безопасности данной процедуры.

Поскольку для увеличения бюста используется собственный жир пациентки, это не вызывает никакого риска отторжения.

Дополнительное преимущество – возможность избавиться от жировых отложений в проблемных местах (ягодицах, бедрах, животе), откуда предварительно отбирают жировые клетки для липофилинга.

Так что существуют альтернативные способы сделать грудь более привлекательной, сексуальной и желанной для клиентки.

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