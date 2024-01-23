Нарколог опроверг утверждения о полезных свойствах алкоголя

Долгие новогодние праздники рождают у россиян классический извечный вопрос: пить или не пить?

Наркологи считают, что пить вообще не надо: ни меньше, ни больше.

«Культура пития — это миф. Если у человека есть зависимость, то ему нельзя вообще пить. У него первая [рюмка] стартовая, и он [после неё] уйдёт в запой. Если человек непьющий, то у него защитный рвотный рефлекс и на определённых стадиях ему просто плохо. Нет никакой культуры — это просто иллюзия», — объяснил он.

Рассуждения о пользе определенных доз алкоголя получили распространение ещё в Советском Союзе.

Шуров утверждает, что, таким образом, в СССР хотели поднять винную промышленность.

Были популярны рассказы о «чистоте» сосудов жителей винодельческих регионов.

«Это всё мура. Алкоголь нейро- и гепатотропный яд. Любая доза алкоголя убьёт определённое количество клеток головного мозга и определённое количество клеток печени... При ежедневном употреблении — цирроз», — добавил врач.

Нарколог напомнил, что ощущение веселья, эйфории и улучшенные коммуникативные навыки пройдут и рано или поздно «за всё придётся платить».