Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон сыграет короля поп-музыки в биографическом фильме

12:38 2024-01-23
Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон сыграет короля поп-музыки в биографическом фильме

Режиссер Антуан Фукуа, снявший картину "Эмансипация", сообщил в Instagram, что Джафар Джексон, сыграет культового музыканта в фильме "Майкл".

Комментарий Фукуа рядом с фотографией, на которой Джафар отрабатывает некоторые легендарные движения Майкла в очень знакомой одежде:

"С гордостью объявляю @jafaarjackson в роли Майкла — событие в кино, которое исследует путь человека, который стал королем поп-музыки. Скоро"

Deadline сообщает, что фильм "не будет уклоняться от противоречий в жизни Джексона", в первую очередь от многочисленных обвинений в сексуальном насилии над детьми (за что Джексона судили и оправдали в 2005 году).

Через десять лет после смерти Джексона в 2009 году, когда певцу исполнялось 50 лет, эти обвинения были рассмотрены в документальном фильме HBO "Покидая Неверленд", в котором Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждали, что Джексон годами сексуально домогался их, когда они были детьми.

Администрация Джексона назвала эти обвинения "абсолютно ложными".

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