Несколько советов, помогающих в поиске хороших пельменей

Итак основные критерии для выбора хороших магазинных пельменей.

Каждый из мясных полуфабрикатов относится к одной из 4-х категорий (А, Б, В, Г). Покупать стоит продукты с буквами "А" или "Б". Они будут самыми лучшими.

В составе, прописанном на упаковке, на первом месте должны стоять мясо или птица, а потом указываются все остальные ингредиенты.

Такие пельмени стоит брать. Срок годности, конечно, тоже имеет значение.

Если через упаковку можно разглядеть пельмени, то выбирать надо аккуратные, красивые на вид экземпляры, ровные, без торчащего по краям фарша.

Нормальный вид указывает на то, что пельмени правильно хранились и что они не развалятся в процессе готовки.