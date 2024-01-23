Концерт Лолиты отменили в подмосковном городе Раменское

Концерт Лолиты Милявской отменен в подмосковном городе Раменское, сообщает rambler.ru со ссылкой на Минкульт Московской области.

После участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой многие артисты столкнулись с негативом и отменой выступлений. Лолита тоже не стала исключением, ее концерты отменяются один за другим.

У певицы были запланированы выступления в Подмосковье на февраль, но зрители не выкупили даже половину билетов. Подобная ситуация сложилась в Чехове и Раменском. Многие из поклонников при этом отмечают, что против концерта звезды из-за ее участия в вечеринке в «Мутаборе».

Ранее концерты певицы отменили в Новосибирске.