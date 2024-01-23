6 продуктов, которые мы покупаем ежедневно, часто бывают подделкой

Об окружающих нас подделках многие вообще не догадываются, а зря. Такие продукты не только не полезны, но и могут вредить здоровью.

Мед подделывают очень часто, выдавая за него продукт, созданный из патоки или сахарного сиропа. Все виды меда с добавками (шоколадный, малиновый, вишневый) - это подделка.

Покупая сыр, не надо брать такой, где написано "Сырный продукт". Кроме того, в составе настоящего сыра всегда на первом месте будет указано молоко, а потом все остальные компоненты.

Чаще всего встречаются подделки среди плавленых сыров.

Кстати, чтобы сделать пармезан дешевле, в него добавляют крахмал для придания характерной плотности.

Оливковое масло, если оно натуральное, всегда густое, дает осадок и отличается особым ароматом.

Шоколад нужно отличать от кондитерской плитки. Если в составе какао-масло заменено на пальмовое, есть эмульгаторы и прочие странные компоненты, значит это не шоколад.

Купить настоящую красную рыбу очень сложно. Ее всегда подкрашивают, чтобы придать аппетитный вид. На самом деле филе лосося не ярких оттенков, а серо-розовое.

И часто бывают случаи продажи обычной перекрашенной сельди под видом кеты или горбуши.

Вместо сметаны в магазинах иногда можно купить смесь растительных жиров, крахмала, пищевых добавок. Творог тоже нередко подменяют на суррогатный продукт.

Помочь отделить подделку от оригинала может состав, который, увы, читают далеко не все.