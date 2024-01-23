Неправильно подобранные наушники могут привести к серьезным проблемам со здоровьем

Марина Паукова, кандидат медицинских наук, врач-сурдолог, отоларинголог ГУТА КЛИНИК, считает, что наушки-"капельки" совсем небезопасны.
Они заталкивают серу в слуховой проход, что вызывает воспаления и может привести даже к ухудшению слуха.
Как объяснил специалист, в слуховом проходе расположены хрящевая и костная части. Хрящевая подвижна и сама может выводить серу из уха.
Если грязь проникает глубже и закупоривает костную часть, механизм самостоятельного выведения серы из уха уже не срабатывает.
Любое постороннее тело в ухе недопустимо, в том числе наушники.
Нарушается естественная вентиляция слухового органа, повышается влажность, выделение серы усиливается, что ведет к появлению пробок.
Особенно повышается риск образования серных пробок в жаркую и влажную погоду.
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