Почему риск заболеть повышается во процессе путешествий

Хотя изоляция и социальное дистанцирование были необходимы для защиты от COVID-19, была и неожиданная обратная сторона карантина.

Это мешало нашей иммунной системе обнаруживать другие вредные организмы и учиться бороться с ними.

Воздействие микробов и вирусов может привести к заболеванию, но то же самое воздействие может помочь укрепить иммунитет.

Кристин Кингсли, дипломированная медсестра с передовой практикой и директор по вопросам здоровья и хорошего самочувствия Института легких:

Контакт с новыми организмами из разных сред разнообразит реестр иммунной системы, тем самым расширяя диапазон ее эффективности.

Когда мы не сталкиваемся с новыми организмами, добавляет Кингсли, "в организме может развиться гиперчувствительная иммунная реакция на незнакомые микробы и вирусы, что делает его легко перегруженным в новых условиях и при различных обстоятельствах".

В то время как путешествия повышают вероятность того, что вы можете заболеть, медицинские работники, такие как Кингсли, рассматривают путешествия как недооцененный прием повышения иммунитета.

Воздействие новой обстановки во время путешествия укрепляет иммунитет, поскольку неизвестные переменные заставляют организм напрягаться сильнее и лучше сопротивляться болезнетворным микробам и вирусам.

Прежде чем отправиться в следующее приключение, надо взять на заметку несколько советов, чтобы свести к минимуму риск заболеть.

Выбирайте место у окна в самолетах.

Пассажиры с большей вероятностью подхватывают вирус, находясь в местах с повышенным взаимодействием, например, в проходе или когда встают, чтобы сходить в туалет.

Ученые заметили, что люди, которые сидели у окна, меньше всего вставали со своего места, ограничивая воздействие микробов.

Держите руки подальше от рта, глаз и носа.

Вы были бы удивлены, узнав, сколько раз в день человек прикасается ко рту, носу или глазам - основным местам проникновения микробов. Согласно некоторым исследованиям, это происходит 23 раза в час.

Помните об этом, когда проезжаете через аэропорты и пользуетесь общественными туалетами, и не трите рот, глаза или нос, пока не убедитесь, что ваши руки чистые.

Позаботьтесь о своем теле.

Ваша иммунная система улучшается благодаря сбалансированному питанию, достаточному увлажнению и спокойному сну.

Сделайте прививку.

Рекордное число людей сделали прививки от гриппа в 2020 и 2021 годах, что привело к необычно низким показателям заболеваемости гриппом.

Надевайте маску в местах большого скопления людей.

Для максимальной защиты выбирайте N99 или N95, эффективность фильтрации которых составляет 90,5% и 54,1% соответственно.

Очищайте поверхности дезинфицирующей салфеткой.

Хотя в настоящее время установлено, что риск заражения Covid-19 при прикосновении к чему-либо очень низок, известно, что вирусы гриппа A и B сохраняются в течение 24-48 часов на непористых поверхностях.

Поэтому возьмите с собой упаковку спиртовых салфеток, чтобы перед использованием протереть такие вещи, как столик-поднос вашего кресла и пульт дистанционного управления отелем.

Найдите туристическую клинику в пункте назначения.

Это ключевая информация, которую нужно иметь, когда ситуация становится трудной. Врачи Travel clinic или специалисты travel clinic доступны по всему миру.

Если вы собираетесь в другую страну, вам следует заранее изучить тип доступных клиник, чтобы болезнь не застала врасплох.