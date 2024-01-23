Застройщик оштукатурил 42-футовую фотографию новой жены на здании после развода

81-летний Гарри Маклоу - застройщик, которому принадлежит одно из самых высоких жилых зданий в Западном полушарии.

Когда он завершил свой 14-недельный бракоразводный процесс против своей бывшей жены Линды, с которой прожил 50 лет, он использовал фасад здания, чтобы отпраздновать это событие.

В особенно неприятном повороте событий предполагалось, что в здании разместится и квартира Линды, но она смогла выйти из своего контракта при их разводе.

Он оштукатурил фотографию себя и своей новой жены Патрисии Ландо, чтобы возвестить всем о своей любви. Изображения получились не просто большими, а огромными.

Маклоу для New York Times:

Я не смог нанять самолет с баннером, чтобы он летал вдоль береговой линии. Я подумал: у меня есть здание. Почему бы мне просто не повесить баннер на своем собственном здании? Моя жена выглядит великолепно, и мне нравится моя фотография.

Как долго фотографии будут украшать высотное здание, Макклоу еще не решил, но в ближайшее время удалять их застройщик не собирается.