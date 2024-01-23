Геннадий Хазанов резко раскритиковал Павла Волю

Юморист Геннадий Хазанов заявил, что сегодня на российской эстраде мало хорошего юмора. В частности, Хазанову нравится творчество Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна, но Павел Воля его разочаровал, и артист жестко прошелся по резиденту Comedy Club, пишет kp.ru.
Я слушаю этих людей и очень редко это вызывает у меня улыбку. Почти никогда, — заявил Геннадий Хазанов.
Руководитель Московского театра эстрады считает талантливыми комиками Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна. Но, по мнению знаменитости, Галустяну не хватает хорошего наставника:
Не нашелся художник, который мог бы его дарование трансформировать во что-то крупное, однако вины его в этом нет.
А вот Павел Воля разочаровал Геннадия Викторовича. Хазанов увидел его выступление в паре с Гариком Мартиросяном и отметил:
Мартиросян остроумен и изыскан, но Воля до его уровня явно не дотягивал. Он осознавал свою беспомощность и бессилие, - считает юморист.
Хазанову не понравилось, что Воля ругался матом, к тому же делал это не к месту.
Он решил догнать Мартиросяна, прыгнуть с ним на одну ступеньку трамвая, но у него не получалось.
Тогда он стал прибегать к ненормативной лексике, — рассказал разочарованный артист.
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