Геннадий Хазанов резко раскритиковал Павла Волю

Юморист Геннадий Хазанов заявил, что сегодня на российской эстраде мало хорошего юмора. В частности, Хазанову нравится творчество Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна, но Павел Воля его разочаровал, и артист жестко прошелся по резиденту Comedy Club, пишет kp.ru.

Я слушаю этих людей и очень редко это вызывает у меня улыбку. Почти никогда, — заявил Геннадий Хазанов.

Руководитель Московского театра эстрады считает талантливыми комиками Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна. Но, по мнению знаменитости, Галустяну не хватает хорошего наставника: