По мнению ученых, наличие домашних животных хорошо влияет на состояние мозга

Как сообщает CNBC, исследование, проведенное сотрудниками Мичиганского университета, было опубликовано в среду и связывает владение домашними животными с задержкой старения мозга на пять или более лет у людей в возрасте около 65 лет.

Предыдущие исследования показали, что связь между человеком и животным может иметь преимущества для здоровья, такие как снижение артериального давления и стресса.

Результаты показывают, что владение домашним животным также может быть защитой от снижения когнитивных способностей.

Исследователи наблюдали за 1300 пожилыми людьми, которые начали исследование с нормальными когнитивными навыками.

53 процента из них имели домашних животных и 32 процента называли себя давними владельцами домашних животных.

За шесть лет тестирования когнитивных функций исследователи обнаружили, что когнитивные навыки снижались медленнее у тех, у кого есть домашние животные.

Процесс снижения умственных способностей происходил еще медленнее у владельцев, которые завели животных давно.

Исследователи также обнаружили, что владение домашними животными более полезно для мужчин, чернокожих лиц и пожилых людей с высшим образованием.

Те, у кого были домашние животные в течение пяти или более лет, получили наибольшую пользу на когнитивном уровне.

Участники исследования заботились о кроликах, хомяках, птицах, рыбах и рептилиях, но собаки были наиболее распространены в исследовании, за ними следовали кошки.

Само исследование не показало прямой причинно-следственной связи между владением домашними животными и мозговой деятельностью.

При этом предыдущие эксперименты показали негативное влияние стресса на мозг.

Исследования также выявили связь между взаимодействием с животными-компаньонами и физиологическими мерами снижения стресса, включая снижение уровня кортизола и артериального давления, что в долгосрочной перспективе может повлиять на когнитивное здоровье.

Ученые не рекомендуют покупать домашних животных как форму терапевтического вмешательства.

Однако они выступают за то, чтобы людям, у которых есть домашние животные, оказывалась поддержка в их содержании посредством государственной политики и общественных партнерств.

Это включает в себя отмену уплата налога на домашних животных и повышение доступности ветеринарных услуг.