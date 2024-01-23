Ежедневная ходьба на 1800 шагов снижает риск деменции на треть

Новое исследование проливает больше света на то, сколько шагов женщины должны делать каждый день, чтобы воспользоваться когнитивными преимуществами ходьбы.

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, включало данные 1277 женщин в рамках двух вспомогательных исследований Инициативы по охране здоровья женщин.

Женщинам были предоставлены акселерометры исследовательского класса, чтобы отслеживать их повседневную деятельность в течение семи дней.

В течение недели исследователи отслеживали физическую активность участников и показатели сидения.

Трекеры активности показали, что женщины в среднем делали 3216 шагов, 276 минут легкой физической активности, более 45 минут физической активности от умеренной до интенсивной и 10,5 часов сидения в день.

Работа по дому, садоводство и прогулки были примерами легкой физической активности, которой занимались участники, в то время как активная деятельность включала быструю ходьбу.

Исследователи обнаружили, что у женщин в возрасте 65 лет и старше риск развития легких когнитивных нарушений или деменции был на 21 процент ниже за каждые дополнительные 31 минуту ежедневной активности от умеренной до интенсивной.

Более того, каждые дополнительные 1865 ежедневных шагов были связаны с 33-процентным снижением риска развития когнитивных нарушений.

Кроме того, исследование показало, что длительное сидение было связано с повышенным риском легких когнитивных нарушений или деменции.

Результаты эксперимента еще раз подтверждают, насколько важно двигаться с возрастом.

Физическая активность была определена как один из трех наиболее перспективных способов снижения риска развития деменции и болезни Альцгеймера.

Профилактика важна, потому что после постановки диагноза деменции ее очень трудно замедлить или обратить вспять. Лекарства для этого нет.