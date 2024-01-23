Си Цзиньпин - первый в истории председатель КНР, которого выбрали на 3-й срок

13:04 2024-01-23
Си Цзиньпин - первый в истории председатель КНР, которого выбрали на 3-й срок

Си Цзиньпина переизбрали на третий пятилетний срок подряд общим решением Всекитайского собрания.

Делегаты Всекитайского собрания народных представителей снова выбрали Си Цзиньпина председателем КНР.

Выборы проходили при помощи тайного голосования. Участвовали в выборах 2952 депутата. В итоге Си Цзиньпина избрали на третий срок в должности председателя Китая.

Это первый в истории страны случай, когда политика выбирают на третий срок подряд на такой пост.

При этом Цзиньпина также переизбрали на должность главы Центрального военного совета КНР.

В полномочия этого органа входит руководство и единое командование всеми вооруженными силами КНР.

Переизбрать председателя на третий срок депутаты смогли после изменения Конституции Китая, случилось это в 2018 году.

Поправки документа гласят, что один и тот же человек имеет право быть на посту главы государства неограниченное количество раз.

Си Цзиньпин первый раз вступил в эту должность в марте 2013 года. В марте 2018 его избрали повторно.

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