Си Цзиньпин - первый в истории председатель КНР, которого выбрали на 3-й срок

Делегаты Всекитайского собрания народных представителей снова выбрали Си Цзиньпина председателем КНР.

Выборы проходили при помощи тайного голосования. Участвовали в выборах 2952 депутата. В итоге Си Цзиньпина избрали на третий срок в должности председателя Китая.

Это первый в истории страны случай, когда политика выбирают на третий срок подряд на такой пост.

При этом Цзиньпина также переизбрали на должность главы Центрального военного совета КНР.

В полномочия этого органа входит руководство и единое командование всеми вооруженными силами КНР.

Переизбрать председателя на третий срок депутаты смогли после изменения Конституции Китая, случилось это в 2018 году.

Поправки документа гласят, что один и тот же человек имеет право быть на посту главы государства неограниченное количество раз.

Си Цзиньпин первый раз вступил в эту должность в марте 2013 года. В марте 2018 его избрали повторно.