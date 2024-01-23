Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Проверить уровень РН можно с помощью доступных в любом садоводческом маганизе лакмусовых маркеров.

Далее добавляем в базовый слой дополнительные компоненты.

Речной песок, который нужно прокалить предварительно. Берется одна часть на весь объем земли - для суглинистых и тяжелых почв. Для легких и супесчаных песок не нужен.

Торф сделает грунт питательным, в нем быстрее прорастут семена. Берется одна часть от всего количества.

Биогумус добавляется в большем объеме - 2 части. Очень полезен и безопасен, перекормить растения не получится, ожогов корней тоже не будет.

Вермикулит или агроперлит вносят для удержания влаги. Нужна одна часть, которую либо замешивают в грунт, либо высыпают на дно посадочной емкости.

Теперь все это надо пролить раствором Фитоспорина (можно взять Фитоп Флора С), чтобы напитать грунт полезными микроорганизмами.