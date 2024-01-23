Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Проверить уровень РН можно с помощью доступных в любом садоводческом маганизе лакмусовых маркеров.
Далее добавляем в базовый слой дополнительные компоненты.
Речной песок, который нужно прокалить предварительно. Берется одна часть на весь объем земли - для суглинистых и тяжелых почв. Для легких и супесчаных песок не нужен.
Торф сделает грунт питательным, в нем быстрее прорастут семена. Берется одна часть от всего количества.
Биогумус добавляется в большем объеме - 2 части. Очень полезен и безопасен, перекормить растения не получится, ожогов корней тоже не будет.
Вермикулит или агроперлит вносят для удержания влаги. Нужна одна часть, которую либо замешивают в грунт, либо высыпают на дно посадочной емкости.
Теперь все это надо пролить раствором Фитоспорина (можно взять Фитоп Флора С), чтобы напитать грунт полезными микроорганизмами.
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