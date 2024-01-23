Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

13:06 2024-01-23
Эксперт-садовод рассказал про идеальный грунт для рассады помидоров

Идеальный грунт - тот, который вы составили сами, положив в него все, что считаете полезным для будущих томатов.

Проверить уровень РН можно с помощью доступных в любом садоводческом маганизе лакмусовых маркеров.

Далее добавляем в базовый слой дополнительные компоненты.

Речной песок, который нужно прокалить предварительно. Берется одна часть на весь объем земли - для суглинистых и тяжелых почв. Для легких и супесчаных песок не нужен.

Торф сделает грунт питательным, в нем быстрее прорастут семена. Берется одна часть от всего количества.

Биогумус добавляется в большем объеме - 2 части. Очень полезен и безопасен, перекормить растения не получится, ожогов корней тоже не будет.

Вермикулит или агроперлит вносят для удержания влаги. Нужна одна часть, которую либо замешивают в грунт, либо высыпают на дно посадочной емкости.

Теперь все это надо пролить раствором Фитоспорина (можно взять Фитоп Флора С), чтобы напитать грунт полезными микроорганизмами.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
13:22

Алиса Семенова

Огородница со стажем рассказала, как она убирает вершинные гнили

Огородница со стажем рассказала, как она убирает вершинные гнили

Вершинная гниль - распространенное заболевание, которое проще предотвратить, чем лечить.
Алиса Семенова
13:18

Алиса Семенова

Садовод-любитель назвал самые плодовитые сорта малины

Садовод-любитель назвал самые плодовитые сорта малины

Чтобы наслаждаться ягодой дольше и радоваться большому урожаю, дачники стараются отыскать лучшие по плодовитости сорта.
Алиса Семенова
13:17

Алиса Семенова

Дачный знаток рассказал, чем лучше обрабатывать семена перед начало посевных работ

Дачный знаток рассказал, чем лучше обрабатывать семена перед начало посевных работ

Семена перед отправкой в грунт надо обрабатывать, чтобы растения не болели, не заражались вредителями, росли крепкими и здоровыми.
Алиса Семенова
13:14

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал о том, что не любит груша, и назвал пять важных моментов

Опытный садовод рассказал о том, что не любит груша, и назвал пять важных моментов

Для успешного выращивания плодового дерева надо понимать, как за ним ухаживать, но важно также знать о том, чего груша не любит.
Алиса Семенова
13:11

Алиса Семенова

Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Наибольший ущерб приносят капустная совка, капустная белянка, крестоцветная блошка, капустная моль.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Поводом такого решения чиновников страны стал пост телеведущей о том, что в Казахстане вытесняется русский язык.
Алиса Семенова
13:10

Алиса Семенова

Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Без заботы вишня и черешня погибнут и лишат вас ягод: если деревья начали сохнуть, есть способы их спасти.
article_image 22:36

Ким Кардашьян покаталась на лыжах в костюме стоимостью в 2 000 000 рублей

Звезда реалити-шоу из США Ким Кардашьян решила покататься на горных лыжах. Костюм для подобных занятий от бренда Chanel стоил знаменитости почти 2 000 000 в переводе на российские рубли.

article_image 21:40

Ученые сообщают, что лишний час сна снижает риск повышения кровяного давления

Светила науки из университета в Пенсильвании (США) выявили, что всего плюс час сна к ночному отдыху способен снизить кровяное давление и нормализовать уровень глюкозы в крови.

article_image 21:22

Идеальный возраст для того, чтобы стать мамой в первый раз

Гинеколог Ольга Шарапова сообщила, что с биологической точки зрения возраст 25 - 30 лет считается самым подходящим для наступления первой беременности.