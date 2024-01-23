Садовод с опытом рассказал о трех ошибках, которые могут погубить рассаду

Про что нельзя забывать, чтобы не испортить свою рассаду, напомнил опытный огородник.
Опасность исходит от тары:
Использование грязных емкостей для рассады приводит к появлению болезней и вредителей.
Тара должна хорошо промываться, желательно дезинфицироваться - хотя бы уксусом или хозяйственным мылом.
Мертвая земля:
Перед посевом семян грунт обеззараживают, но вместе с плохой флорой убивается и хорошая. К чему это ведет?
Растения не смогут жить без микроорганизмов, которые дают им питание и защиту от заболеваний.
Но если почва стерильна, в ней быстро размножатся вредные бактерии, которым не препятствует полезная флора.
Вывод: почву надо заполнить "хорошими" бактериями. Для этого подойдет ЭМ-препарат, средства с триходермой и сенной палочкой.
Прореживание:
Непрореженная рассада будет слабой, вытянутой, будет более доступна вредителям и чаще станет болеть.
Важный момент, о котором многие забывают: инструкцию на пакете с покупными семенами нужно читать и следовать ей.
Там содержатся ценные сведения о сроках высадки, рекомендуемых интервалах между саженцами, указана степень стойкости к болезням и паразитам.
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