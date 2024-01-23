Садовод с опытом рассказал о трех ошибках, которые могут погубить рассаду

Про что нельзя забывать, чтобы не испортить свою рассаду, напомнил опытный огородник.

Опасность исходит от тары:

Использование грязных емкостей для рассады приводит к появлению болезней и вредителей.

Тара должна хорошо промываться, желательно дезинфицироваться - хотя бы уксусом или хозяйственным мылом.

Мертвая земля:

Перед посевом семян грунт обеззараживают, но вместе с плохой флорой убивается и хорошая. К чему это ведет?

Растения не смогут жить без микроорганизмов, которые дают им питание и защиту от заболеваний.

Но если почва стерильна, в ней быстро размножатся вредные бактерии, которым не препятствует полезная флора.

Вывод: почву надо заполнить "хорошими" бактериями. Для этого подойдет ЭМ-препарат, средства с триходермой и сенной палочкой.

Прореживание:

Непрореженная рассада будет слабой, вытянутой, будет более доступна вредителям и чаще станет болеть.

Важный момент, о котором многие забывают: инструкцию на пакете с покупными семенами нужно читать и следовать ей.

Там содержатся ценные сведения о сроках высадки, рекомендуемых интервалах между саженцами, указана степень стойкости к болезням и паразитам.