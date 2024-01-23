Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Если вы заметили появление подсохших побегов на вишнях и черешнях, то можно попробовать им помочь, чтобы не потерять деревья.
Результат замерзания:
Побеги, пострадавшие от мороза, надо обрезать. В местах среза проводится обработка специальным составом в виде пасты.
Поврежденные деревья нуждаются в хорошем поливе, об этом тоже стоит помнить.
Полив помогает деревьям усваивать питательные элементы из почвы, что важно им для восстановления сил.
Дополнительно нужно внести подкормку: столовая ложка нитроаммофоски на 10 литров воды. Раствором поливаем пострадавшие деревца.
Когда вылезут листочки, обрызгиваем вишни и черешни мочевиной. На 10 л воды берем 30 г средства.
В последнем месяце лета надо покормить ягодные деревья сернокислым калием, суперфосфатом (берем по полстакана).
Последствия ожога:
При получении деревьями монилиального ожога нужно предпринять такие действия. Сначала обрезаем поврежденные побеги.
Затем используем препараты с медью (купорос, бордоская жидкость).
Для профилактики подобных проблем делаем санитарную обрезку, прореживая крону. Все трещины нужно обработать специальной пастой.
Перед приходом зимы область вокруг ствола надо перекопать.
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