Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

13:10 2024-01-23
Знающий садовод назвал 4 действия, которые помогут сохнущей вишне или черешне

Без заботы вишня и черешня погибнут и лишат вас ягод: если деревья начали сохнуть, есть способы их спасти.

Если вы заметили появление подсохших побегов на вишнях и черешнях, то можно попробовать им помочь, чтобы не потерять деревья.

Результат замерзания:

Побеги, пострадавшие от мороза, надо обрезать. В местах среза проводится обработка специальным составом в виде пасты.

Поврежденные деревья нуждаются в хорошем поливе, об этом тоже стоит помнить.

Полив помогает деревьям усваивать питательные элементы из почвы, что важно им для восстановления сил.

Дополнительно нужно внести подкормку: столовая ложка нитроаммофоски на 10 литров воды. Раствором поливаем пострадавшие деревца.

Когда вылезут листочки, обрызгиваем вишни и черешни мочевиной. На 10 л воды берем 30 г средства.

В последнем месяце лета надо  покормить ягодные деревья сернокислым калием, суперфосфатом (берем по полстакана).

Последствия ожога:

При получении деревьями монилиального ожога нужно предпринять такие действия. Сначала обрезаем поврежденные побеги.

Затем используем препараты с медью (купорос, бордоская жидкость).

Для профилактики подобных проблем делаем санитарную обрезку, прореживая крону. Все трещины нужно обработать специальной пастой.

Перед приходом зимы область вокруг ствола надо перекопать.

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