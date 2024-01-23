Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки могут запретить въезд в Казахстан, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на КазТАГ.
Издание уточняет, что такое заявление сделал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров:
При необходимости принимаются меры. Списка, кому запрещён въезд сегодня или завтра, не требуйте, но государство такого не простит никогда.
Возможно, она в Казахстан и не собирается, но, если решит приехать, её не пустят, — заявил он.
Поводом для такой перспективы стал пост Канделаки, где телеведущая заявила, что в Казахстане вытесняется русский язык. В качестве примера Тина привела изменение названий железнодорожных станций с русских на казахские и назвала это "опасной практикой".
Под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти далеко.
Особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких сомнительных решений, - отметила Канделаки.
Этот пост звезды вызвал волну критики со стороны чиновников в Казахстане. Сама Канделаки высказывания о возможном запрете въезда в страну не комментировала.
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