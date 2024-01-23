Тину Канделаки могут не впустить в Казахстан

Телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки могут запретить въезд в Казахстан, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на КазТАГ.

Издание уточняет, что такое заявление сделал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров:

При необходимости принимаются меры. Списка, кому запрещён въезд сегодня или завтра, не требуйте, но государство такого не простит никогда. Возможно, она в Казахстан и не собирается, но, если решит приехать, её не пустят, — заявил он.

Поводом для такой перспективы стал пост Канделаки, где телеведущая заявила, что в Казахстане вытесняется русский язык. В качестве примера Тина привела изменение названий железнодорожных станций с русских на казахские и назвала это "опасной практикой".

Под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти далеко. Особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких сомнительных решений, - отметила Канделаки.

Этот пост звезды вызвал волну критики со стороны чиновников в Казахстане. Сама Канделаки высказывания о возможном запрете въезда в страну не комментировала.