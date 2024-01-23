Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Чтобы противостоять врагу, с ним надо познакомиться поближе.
Крестоцветная блошка:
Любит лакомиться лиственной частью редиса, а это губительно отражается на урожае.
Вред наносят личинки и имаго блошки. Внешне насекомое похоже на мелкого черного жучка.
Капустная совка:
Атакует чаще всего те растения, которые растут в низких, влажных местах.
Это любимые условия для совки. Она поедает листья и корнеплод, который в итоге начинает гнить.
Капустная белянка:
Красивая и безобидная с виду бабочка, любимое угощение - зелень редиса. Яйца откладывает внутри корнеплода.
Капустная моль:
Основное блюдо этого вредителя - капуста, но редисом тоже не брезгует.
Моль ест листья, гусеницы поселяются внутри листовой пластины, взрослые насекомые сидят на верху листа и высасывают его сок.
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