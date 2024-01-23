Садовод-любитель объяснил, какие вредители могут погубить урожай редиса

Чтобы противостоять врагу, с ним надо познакомиться поближе.

Крестоцветная блошка:

Любит лакомиться лиственной частью редиса, а это губительно отражается на урожае.

Вред наносят личинки и имаго блошки. Внешне насекомое похоже на мелкого черного жучка.

Капустная совка:

Атакует чаще всего те растения, которые растут в низких, влажных местах.

Это любимые условия для совки. Она поедает листья и корнеплод, который в итоге начинает гнить.

Капустная белянка:

Красивая и безобидная с виду бабочка, любимое угощение - зелень редиса. Яйца откладывает внутри корнеплода.

Капустная моль:

Основное блюдо этого вредителя - капуста, но редисом тоже не брезгует.

Моль ест листья, гусеницы поселяются внутри листовой пластины, взрослые насекомые сидят на верху листа и высасывают его сок.