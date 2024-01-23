Опытный садовод рассказал о том, что не любит груша, и назвал пять важных моментов

Груша не требует большого ухода, она отлично плодоносит даже при минимуме внимания. Но постарайтесь угодить деревцу: не делайте то, чего оно не любит.
Низина:
Корни у груши располагаются глубже, чем у яблони. Если грунтовые воды проходят у поверхности, то корни груши могут сгнить. В низине Дерево тоже не будет нормально себя чувствовать.
Оптимальный вариант - высокое место с юга участка.
Тень:
Груша не любит затененность, она вытягивается, дает мелкие листья и плохие цветковые почки.
Мороз:
Мороза дерево боится. Особенно если это теплолюбивый сорт. Перед зимой грушу надо хорошо подкормить фосфорным удобрением, потом утеплить мульчей и забросать снегом.
Соседи:
Не сажайте грушу близко от можжевельника, вишни, черешни, рябины.
Почва:
Избегайте щелочных почв, создайте деревцу нейтральный или слабокислый грунт. Щелочной не позволит нормально усваиваться железу, бору, цинку, марганцу.
Такая земля плохо переживает морозы, часто поражается хлорозом.
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