Опытный садовод рассказал о том, что не любит груша, и назвал пять важных моментов

13:14 2024-01-23
Опытный садовод рассказал о том, что не любит груша, и назвал пять важных моментов

Для успешного выращивания плодового дерева надо понимать, как за ним ухаживать, но важно также знать о том, чего груша не любит.

Груша не требует большого ухода, она отлично плодоносит даже при минимуме внимания. Но постарайтесь угодить деревцу: не делайте то, чего оно не любит.

Низина:

Корни у груши располагаются глубже, чем у яблони. Если грунтовые воды проходят у поверхности, то корни груши могут сгнить. В низине Дерево тоже не будет нормально себя чувствовать.

Оптимальный вариант - высокое место с юга участка.

Тень:

Груша не любит затененность, она вытягивается, дает мелкие листья и плохие цветковые почки.

Мороз:

Мороза дерево боится. Особенно если это теплолюбивый сорт. Перед зимой грушу надо хорошо подкормить фосфорным удобрением, потом утеплить мульчей и забросать снегом.

Соседи:

Не сажайте грушу близко от можжевельника, вишни, черешни, рябины.

Почва:

Избегайте щелочных почв, создайте деревцу нейтральный или слабокислый грунт. Щелочной не позволит нормально усваиваться железу, бору, цинку, марганцу.

Такая земля плохо переживает морозы, часто поражается хлорозом.

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