Дачный знаток рассказал, чем лучше обрабатывать семена перед началом посевных работ

Для обеззараживания семян дачники часто используют аптечные средства. В этом есть смысл. Один из таких препаратов - Хлоргексидин.

Это распространенный антисептик, который часто используют в лечебных целях, в бытовых и в огородных делах тоже.

Применять Хлоргексидин просто, не нужно разводить раствор в строгих пропорциях, взвешивать граммы, вымерять объем.

Нет опасности превышения дозы.

Препарат не токсичен и эффективен не меньше, чем марганцовка. К тому же это копеечное средство.

Оно предупреждает грибок и другие патологии у растений.

Замачивание в этом препарате дает хорошую дезинфекцию.

Также Хлоргексидин используется как стимулятор, это значит семена быстрее дадут всходы, а рассада будет сильной и качественной.

Замачивать семенной материал нужно на полчаса, потом они сразу готовы к посадке.

Другой способ применения: смочить салфетку из марли в препарате, в нее уложить семена и завернуть их. Подержать там 20 минут.