Дачный знаток рассказал, чем лучше обрабатывать семена перед началом посевных работ

Для обеззараживания семян дачники часто используют аптечные средства. В этом есть смысл. Один из таких препаратов - Хлоргексидин.
Это распространенный антисептик, который часто используют в лечебных целях, в бытовых и в огородных делах тоже.
Применять Хлоргексидин просто, не нужно разводить раствор в строгих пропорциях, взвешивать граммы, вымерять объем.
Нет опасности превышения дозы.
Препарат не токсичен и эффективен не меньше, чем марганцовка. К тому же это копеечное средство.
Оно предупреждает грибок и другие патологии у растений.
Замачивание в этом препарате дает хорошую дезинфекцию.
Также Хлоргексидин используется как стимулятор, это значит семена быстрее дадут всходы, а рассада будет сильной и качественной.
Замачивать семенной материал нужно на полчаса, потом они сразу готовы к посадке.
Другой способ применения: смочить салфетку из марли в препарате, в нее уложить семена и завернуть их. Подержать там 20 минут.
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