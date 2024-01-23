Садовод-любитель назвал самые плодовитые сорта малины

Среди прочих многочисленных сортов, эти отличаются повышенной урожайностью.
Они показывают обильное и долгое плодоношение, удивляют величиной ягод.
Хватит и для заготовок, и для лакомства в свежем виде.
Бабье лето:
Сорт устойчив к первым заморозкам, легко переносит скачки температур, морозы, его обходят стороной болезни и вредители.
По виду кусты растут высокими, ровными, прямыми, не ломаются, не раскидываются по сторонам, поэтому подвязка им не нужна.
Плодоносить начинает с конца лета и продолжает до начала заморозков. Ягоды крупные, сладкие, не водянистые, есть кислинка.
Солнышко:
Кусты отличаются высоким ростом, достигают двух метров. Сорт устойчив к паразитам и основным болезням, зимой не вымерзает.
Ягоды могут долго оставаться на ветках, не сыпятся и не перезревают сильно. Вкус десертный, нежно-сладкий с кислыми нотками.
Ягоды вырастают больших размеров и в большом количестве - усыпают все ветки.
Таруса:
Выделяется крупными кустами, еще одна особенность - неприхотливость. Большинство вредителей не покушаются, болезни бывают редко.
Сорт способен переносить морозы. Ягоды будут вкусные, увесистые, если лето не холодное и без дождей.
Урожай годится для свежего лакомства и для заготовки десертов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__