Огородница со стажем рассказала, как она убирает вершинные гнили

Вершинная гниль возникает из-за недостатка кальция. Профилактика такая: при посадке рассады в теплицу или в грунт подсыпаем в ямки Борофоску 1 ст. л.

Она источник фосфора, магния, калия, бора, кальция. Азот добавляют с помощью травяного настоя.

Хорошо помогает бороться с вершинной гнилью скорлупа яиц: ее надо измельчить, набрать стакан. Смешиваем скорлупу со стаканом уксуса 9%. Смесь надо разбавить водой - понадобится 10 л.

Полив делаем в прикорневую зону.

Еще один способ, смешать 10 л воды и стакан древесной золы, туда же вливаем стакан уксуса 9%. Когда уйдут все пузырьки, можно поливать под корень.