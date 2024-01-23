Огородница со стажем рассказала, как она убирает вершинные гнили

Вершинная гниль возникает из-за недостатка кальция. Профилактика такая: при посадке рассады в теплицу или в грунт подсыпаем в ямки Борофоску 1 ст. л.
Она источник фосфора, магния, калия, бора, кальция. Азот добавляют с помощью травяного настоя.
Хорошо помогает бороться с вершинной гнилью скорлупа яиц: ее надо измельчить, набрать стакан. Смешиваем скорлупу со стаканом уксуса 9%. Смесь надо разбавить водой - понадобится 10 л.
Полив делаем в прикорневую зону.
Еще один способ, смешать 10 л воды и стакан древесной золы, туда же вливаем стакан уксуса 9%. Когда уйдут все пузырьки, можно поливать под корень.
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