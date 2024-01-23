Самые простые способы очистки микроволновой печи

Рассказываем, какой самый простой способ почистить микроволновую печь.

Убирайте пятна по мере их появления, чтобы они не запеклись, что гораздо сложнее удалить.

Вам просто нужно сразу вытереть это бумажным полотенцем или тряпкой, вместо того, чтобы притворяться, что вы не видите грязь, и быстро закрывать дверцу микроволновки.

Как чистить фильтр для микроволновой печи:

Да, в вашей микроволновой печи есть фильтр, а это значит, что вы должны время от времени его чистить.

Всегда следуйте инструкциям производителя по очистке фильтра, поскольку это самый безопасный способ не повредить фильтр.

Обычно это также можно сделать с помощью теплой или горячей воды и небольшого количества мыла для мытья посуды.

Дайте фильтру пропитаться, а затем тщательно вычистите. Дайте высохнуть, прежде чем поместить его обратно в микроволновую печь.

Как очистить микроволновую печь снаружи:

Очистите как внутреннюю, так и внешнюю часть вашей микроволновой печи. Это включает в себя протирание ручки дверцы и кнопок.

Вы можете использовать смесь лимонного сока или уксуса или немного мыла для мытья посуды и воды.

Не забудьте о поворотном блюде! Вы можете снять его и вымыть в раковине с мыльной водой или даже просто положить в посудомоечную машину.

Просто убедитесь, что блюдо остыло перед мытьем, и высушите его, прежде чем возвращать в микроволновую печь.

Как почистить микроволновую печь уксусом:

Всего в два простых шага вы можете использовать уксус (незаменимое средство для уборки в быту!), чтобы ваша микроволновая печь была безупречно чистой.

Принадлежности:

1/2 стакана воды;

1/2 стакана белого уксуса;

чаша, безопасная для микроволновой печи;

влажная губка или ткань из микрофибры.

Инструкции:

налейте воду и уксус в миску и разогревайте в микроволновой печи на высокой мощности, пока смесь не закипит и на стекле не появится пар;

дайте микроволновой печи остыть в течение нескольких минут, затем протрите внутреннюю поверхность губкой или тканью.

Как почистить микроволновую печь лимонным соком:

Чтобы почистить микроволновую печь естественным путем с помощью лимонного сока, выполните следующие простые действия.

Принадлежности:

1 лимон;

чистая ткань;

чаша, безопасная для микроволновой печи;

примерно 1/2 стакана воды.

Выжмите весь лимонный сок из вашего лимона в миску и смешайте с 1/2 стакана воды.

Нагрейте смесь в течение нескольких минут, а затем дайте ей настояться в микроволновой печи, прежде чем вытирать ее.

Пар может помочь удалить налипшую грязь. Бонус: теперь ваша микроволновая печь будет пахнуть лимонной свежестью!

Как почистить микроволновую печь пищевой содой:

Чистка микроволновой печи пищевой содой аналогична чистке ее уксусом или лимоном.

Принадлежности:

пищевая сода;

тряпка / чистая ткань;

чаша, безопасная для микроволновой печи;

теплая вода.

Добавьте несколько столовых ложек пищевой соды в миску с теплой водой.

Перемешивайте, пока пищевая сода не растворится.

Поместите в микроволновую печь и запекайте около трех-пяти минут, или пока микроволновая печь не наполнится паром.

Оставьте смесь в закрытой микроволновой печи, чтобы пар проникал в грязь.

Вы также можете просто насыпать пищевую соду внутрь микроволновой печи (предварительно сняв поворотное блюдо) и почистить стенки изнутри губкой.

Нужно использовать миску с теплой водой, чтобы смыть пищевую соду, а затем вытереть ее чистой.