Валя Карнавала купила себе особняк в Новой Москве

Блогер Валя Карнавал купила в Новой Москве дом баскетболиста Виталия Фридзона, особняк находится в коттеджном поселке «Изумрудная долина», сообщает aif.ru.

Сколько за это было выложено денег, неизвестно. По данным издания, аналогичные дома стоят от 185 до 250 миллионов российских рублей. Как стало известно, только ремонт жилья обошелся в пять миллионов.

Обустраивал дом для футболиста дизайнер Кирилл Соколов. По его словам, интерьер дома включал в себя теплые оттенки с нотками черно-белых контрастов.

Карнавал известна по юмористическим роликам в соцсетях. В 2021-м она дебютировала в кино, сыграв Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года девушка снялась в комедийном сериале «Экстрим».