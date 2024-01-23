Цветовод со стажем рассказала о сортах гортензий, которые цветут раньше других

Пышное цветение гортензий не может оставить равнодушным никого. А разнообразие цветов и оттенков просто поражает.

Познакомьтесь с самыми ранними и красивыми разновидностями.

Вимс Ред:

Лепестки этого вида похожи издали на распущенные крылья маленьких бабочек. Расцветка этого сорта постепенно меняется с ярко розового до фиолетового.

Выращивать несложно, Вимс Ред не требовательна к уходу. Радовать цветами будет с июня и до самых заморозков. В высоту достигает 150 см.

Литл блоссом:

Очень миниатюрная красавица. Цвести начинает в июне, образует плотную шапку соцветий. Цветение продолжается долго. Отлично смотрится как балконное растение.

Сначала цветы будут белесые, потом принимают розовый оттенок.

Пастель грин ренколор:

Очень необычный красивый цветок, каждую неделю меняет окрас. В высоту достигает 120 см, начинает цвести белым цветом, в конце сезона она фиолетовая.

Между этими этапами меняет оттенки с лососевого на лаймовый - всегда найдет чем удивить.