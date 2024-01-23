Опытный садовод объяснил, что положить под помидоры, чтобы они созревали быстрее

Быстрое созревание томатов гарантировано даже без дополнительных подкормок, без излишних поливов или обрезок растения.
Надо лишь положить на землю под кусты этот материал, а именно - пищевую фольгу.
Она будет отражать свет солнца, который так нужен томату для активного роста и развития.
Положив на землю под помидоры листы фольги, вы обеспечите созревающим плодам больше света.
Томаты действительно начнут формироваться быстрее и быстро достигнут спелости.
То же самое можно проделать и с томатной рассадой.
Создайте вокруг тары с посадками зеркальное ограждение, получите крепкую здоровую рассаду в короткие сроки.
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