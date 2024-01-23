Опытный садовод рассказал обо всех нюансах весеннего пересаживания кустов смородины

13:34 2024-01-23
Опытный садовод рассказал обо всех нюансах весеннего пересаживания кустов смородины

Для поддержания хорошей урожайности смородины кустарник надо периодически пересаживать - это обязательные процедуры по уходу.

Правильный уход за смородиной обеспечит вас к лету богатым урожаем.

Кроме поливов, подкормок и обрезок, нужно еще озаботиться пересадкой куста.

Сделать это нужно по правилам.

Зачем и когда делать пересадку?

Если смородина разрослась, стала ущемлять своей кроной рядом растущие растения или ей самой не хватает места, тесно на выделенном ей участке, тогда самое время подумать о пересадке.

Если этого не сделать, куст будет плохо плодоносить, почва оскудеет.

Пересаживать можно кусты возрастом от 3 до 5 лет. В этом периоде они хорошо переносят процедуру.

Делаем это по весне, но не позже, чем раскроются почки. Если момент упущен, пересадку отменяем до осени.

Выбираем место продуманно. Оно должно быть на солнце, но немного притененным.

Низина - это плохо, будет застой воды и загнивание корней. Обязательно защитите смородину от сквозняка.

Копаем ямку на глубину до 40 см. Диаметр будет определяться в зависимости от величины самого куста, примерно 50 см. Почву создаем рыхлую, плодородную.

В яму заранее добавляем перегной, компост, сернокислый калий - на квадратный метр 30 г, суперфосфат - в таком же количестве.

Можно всыпать стакан древесной золы на метр квадратный.

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