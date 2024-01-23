Белки и кофеин: названа формула идеального завтрака для сохранения энергии на весь день

Британские ученые решили выяснить, какой завтрак поможет поддерживать энергию в течение всего дня.

С этой целью они провели необычный эксперимент. В исследовании приняли участие 32 человека, их разделили на 4 группы, сообщает rambler.ru.

Первая пила кофе по утрам и уровень энергии людей возрастал на три часа. Группа наиболее продуктивно работала с 9:00 до 12:00, а к 13:00 испытуемые чувствовали себя менее бодрыми.

Участники второй группы употребляли на завтрак продукты с большим содержанием сахара. Они были бодрыми примерно час после приема пищи, а следующий скачок энергии у них наступал к 16–17 часам.

Третья группа пропускала завтрак и начинала чувствовать усталость с самого утра, а длилось это практически в течение всего дня.

Самыми везучими оказались представители четвертой группы. Они употребляли на завтрак блюда с большим содержанием белка и не ощущали спада продуктивности.

В итоге ученые пришли к выводу, что идеальный завтрак должен включать в себя белки, сложные углеводы и кофеин.